Суд обязал Коломойского* выплатить "Приватбанку" три миллиарда долларов - РИА Новости, 10.11.2025
15:58 10.11.2025
Суд обязал Коломойского* выплатить "Приватбанку" три миллиарда долларов
в мире, украина, англия, геннадий боголюбов, приватбанк
В мире, Украина, Англия, Геннадий Боголюбов, Приватбанк
© AP Photo / Efrem LukatskyОтделение ПриватБанка в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Отделение ПриватБанка в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Высокий суд Англии обязал украинских олигархов и экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Геннадия Боголюбова выплатить банку более трех миллиардов долларов, сообщили в понедельник в финучреждении.
"Согласно решению, вынесенному сегодня Высоким судом Англии, бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский* и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить "Приватбанку" более трех миллиардов долларов в виде возмещения убытков и судебных издержек после того, как в июле этого года суд признал их виновными в совершении масштабного мошенничества против банка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Приватбанка".
В банке уточнили, что Коломойский* и Боголюбов просили суд предоставить разрешение на апелляцию вынесенного решения и приостановить его исполнение. Но оба ходатайства были отклонены.
"Таким образом, все вышеупомянутые суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года, а в случае неуплаты до этой даты в дальнейшем на них будут начисляться проценты. Если эти суммы не будут уплачены добровольно, "Приватбанк" безотлагательно начнет процесс взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших владельцев", - добавили в "Приватбанке".
"Приватбанк" в июле сообщал, что выиграл суд против Коломойского* и Боголюбова. Украинский телеканал "Общественное" уточнил, что "Приватбанк" требовал возместить ущерб за незаконно выведенные экс-владельцами Коломойским* и Боголюбовым активы, которые банк оценивает в 1,951 миллиарда долларов.
Бюро экономической безопасности Украины в августе 2024 года сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского, где, в частности, речь шла о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.
Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Как сообщала "Украинская правда", Боголюбов уехал с Украины по поддельным документам на фоне слухов об открытии против него уголовного дела в связи с деятельностью "Приватбанка".
В декабре 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский*. Владельцем 100% акций "Приватбанка" стал минфин страны. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Позже, как сообщал Нацбанк Украины, произошла смена собственника "Приватбанка", в результате которой акции были переданы в ведение кабмина страны.
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов
 
В миреУкраинаАнглияГеннадий БоголюбовПриватбанк
 
 
