Парижский суд освободил Саркози из тюрьмы

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы бывшего президента Франции Николя Саркози, сообщил телеканал BFMTV.
"Николя Саркози будет освобожден под судебный контроль", — говорится в материале.
По данным издания, суд счел содержание Саркози в тюрьме неоправданным из-за отсутствия риска сокрытия доказательств, давления на судей и сговора.
Спустя час после рассмотрения апелляции экс-президент приехал домой. Десятки журналистов и несколько сторонников аплодировали его возвращению. Несмотря на освобождение под судебный контроль, в отношении него сохранятся некоторые ограничения: ему запрещено покидать Францию до рассмотрения апелляции по делу в марте 2026 года, а также вступать в контакт с другими фигурантами и нынешним министром юстиции Жеральдом Дарманеном.
Во время выступления в суде по видеосвязи Саркози назвал жизнь за решеткой "кошмаром". Как писало издание Le Point, он питался только йогуртами, опасаясь есть тюремную еду.
Парижский суд 25 сентября приговорил экс-президента к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании.
Расследование дела началось в 2012 году, после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-го — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами в сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.
В 2018 году бывшему лидеру Франции предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.