Парижский суд освободил Саркози из тюрьмы

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы бывшего президента Франции Николя Саркози, сообщил телеканал Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы бывшего президента Франции Николя Саркози, сообщил телеканал BFMTV

« Николя Саркози будет освобожден под судебный контроль", — говорится в материале.

По данным издания, суд счел содержание Саркози в тюрьме неоправданным из-за отсутствия риска сокрытия доказательств, давления на судей и сговора.

Спустя час после рассмотрения апелляции экс-президент приехал домой. Десятки журналистов и несколько сторонников аплодировали его возвращению. Несмотря на освобождение под судебный контроль, в отношении него сохранятся некоторые ограничения: ему запрещено покидать Францию до рассмотрения апелляции по делу в марте 2026 года, а также вступать в контакт с другими фигурантами и нынешним министром юстиции Жеральдом Дарманеном.

Во время выступления в суде по видеосвязи Саркози назвал жизнь за решеткой "кошмаром". Как писало издание Le Point, он питался только йогуртами, опасаясь есть тюремную еду.

Парижский суд 25 сентября приговорил экс-президента к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании.

Расследование дела началось в 2012 году, после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-го — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами в сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.