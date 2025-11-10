Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU Аллаярова
14:43 10.11.2025
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU Аллаярова
происшествия
екатеринбург
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест до апреля редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Аллаяров - без изменения", – сказала собеседница агентства.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга уже рассматривает дело по существу, на одном из заседаний главред URA.RU Диана Козлова заявила, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а корреспондент URA.RU Анна Салымская рассказала, что Аллаяров отдавал ей информацию о происшествиях за минувший период в форме списка в файле Word, но этот документ не содержал каких-либо отметок о секретности.
Как информировала журналистов прокуратура региона, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела угрозыска отделения полиции №10 Екатеринбурга, вознаграждение за передачу оперативных криминальных сводок "для последующих публикаций на сайте информагентства", тот согласился, отмечали в надзорном ведомстве. Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок Аллаяров передал Карпову взятку в 120 тысяч рублей лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.
В здании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. Ранее адвокат Аллаярова Светлана Герасимова рассказала РИА Новости, что записи телефонного разговора, где ее подзащитный просит предоставить Карпова криминальные сводки, в уголовном деле нет, а показания по поводу просьбы редактора экс-правоохранитель неоднократно менял.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день Карпова отправили под домашний арест. Аллаяров свою вину не признает. Как поясняли РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, Карпов заключил досудебное соглашение и пошел на сделку со следствием.
Процесс над Карповым стартовал 5 ноября в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, следующее заседание состоится 25 ноября, а очередное заседание по делу Аллаярова пройдет в эту пятницу.
Заголовок открываемого материала