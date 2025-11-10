Суд продлил арест экс-первому проректору ПИМУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил на 3 месяца арест бывшему первому проректору Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергею Вожику, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Вожику продлен срок содержания под стражей по 12 февраля 2026 года", - сообщили агентству в суде.
Вожик был задержан в начале марта. По данным регионального СУСК, в 2021 году сотрудники ПИМУ - первый проректор и начальник контрактной службы вуза – вместе с директором коммерческой организации с целью хищения бюджетных средств, выделенных по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, подготовили документы с завышенными ценами на оборудование от аффилированных юридических лиц и обеспечили победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).
