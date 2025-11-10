Один из офшоров Магомедовых уведомили о разбирательстве с Генпрокуратурой

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по заявлению Генпрокуратуры РФ, которая просит запретить кипрской компании Omirico Ltd и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Torresant Industry Ltd вести за рубежом разбирательства против Сбербанка, на счетах в котором находится более 150 миллионов долларов, изъятых у осужденных за преступления братьев Магомедовых.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, ведущая дело судья Рената Галиева сообщила, что один из ответчиков – Omirico Ltd – уже уведомлен о судебном разбирательстве, а доказательствами надлежащего извещения второго ответчика суд пока не располагает.
В заявлении Генпрокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости, говорится, что ранее суды удовлетворили антикоррупционные иски ведомства к братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым и аффилированным с ними лицам. В частности, часть финансовых активов, приобретенных коррупционным путем, Зиявудин Магомедов, бенефициар группы "Сумма", скрывал, как говорится в заявлении, на счетах подконтрольной кипрской фирмы Omirico Ltd. Суд обратил в доход РФ более 150 миллионов долларов, оказавшихся на счетах компании в Сбербанке.
При этом, по данным Генпрокуратуры, Магомедов через Omirico и Torresant Industry инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и "Транснефти" о взыскании более 170 миллионов долларов убытков в Окружном суде Никосии на Кипре.
Как отмечается в заявлении российского надзорного ведомства, судебная система Кипра не является нейтральной для российских компаний, и рассмотрение спора в иностранном суде ставит заинтересованных лиц в преимущественное положение по сравнению со Сбербанком, поскольку в условиях действующего санкционного режима возможности защиты своих прав и экономических интересов существенно ограничены.
Генпрокуратура просит запретить Omirico и Torresant Industry "инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства против ПАО "Сбербанк", его подконтрольных лиц по всем вопросам, связанным с обращением в доход Российской Федерации ранее принадлежащих активов указанных компаний".
Магомедовы были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в группе "Сумма", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5, а Магомеду - с 18 до 17,5 лет. Братья вину не признали.
