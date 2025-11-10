Рейтинг@Mail.ru
Один из офшоров Магомедовых уведомили о разбирательстве с Генпрокуратурой - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/sud-2053945815.html
Один из офшоров Магомедовых уведомили о разбирательстве с Генпрокуратурой
Один из офшоров Магомедовых уведомили о разбирательстве с Генпрокуратурой - РИА Новости, 10.11.2025
Один из офшоров Магомедовых уведомили о разбирательстве с Генпрокуратурой
Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по заявлению Генпрокуратуры РФ, которая просит запретить кипрской компании Omirico Ltd и... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T14:30:00+03:00
2025-11-10T14:30:00+03:00
москва
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg
https://realty.ria.ru/20250926/zemlya-2044646474.html
https://ria.ru/20250905/magomedovy-2039821714.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36166aa0590edb8570652464b80f37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, генеральная прокуратура рф
Москва, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Один из офшоров Магомедовых уведомили о разбирательстве с Генпрокуратурой

Суд Галиева: один из офшоров Магомедовых уведомили о разбирательстве с ГП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по заявлению Генпрокуратуры РФ, которая просит запретить кипрской компании Omirico Ltd и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Torresant Industry Ltd вести за рубежом разбирательства против Сбербанка, на счетах в котором находится более 150 миллионов долларов, изъятых у осужденных за преступления братьев Магомедовых.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, ведущая дело судья Рената Галиева сообщила, что один из ответчиков – Omirico Ltd – уже уведомлен о судебном разбирательстве, а доказательствами надлежащего извещения второго ответчика суд пока не располагает.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Суд не стал изымать землю фигуранта дела Магомедовых в Пятигорске
26 сентября, 17:21
В заявлении Генпрокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости, говорится, что ранее суды удовлетворили антикоррупционные иски ведомства к братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым и аффилированным с ними лицам. В частности, часть финансовых активов, приобретенных коррупционным путем, Зиявудин Магомедов, бенефициар группы "Сумма", скрывал, как говорится в заявлении, на счетах подконтрольной кипрской фирмы Omirico Ltd. Суд обратил в доход РФ более 150 миллионов долларов, оказавшихся на счетах компании в Сбербанке.
При этом, по данным Генпрокуратуры, Магомедов через Omirico и Torresant Industry инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и "Транснефти" о взыскании более 170 миллионов долларов убытков в Окружном суде Никосии на Кипре.
Как отмечается в заявлении российского надзорного ведомства, судебная система Кипра не является нейтральной для российских компаний, и рассмотрение спора в иностранном суде ставит заинтересованных лиц в преимущественное положение по сравнению со Сбербанком, поскольку в условиях действующего санкционного режима возможности защиты своих прав и экономических интересов существенно ограничены.
Генпрокуратура просит запретить Omirico и Torresant Industry "инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства против ПАО "Сбербанк", его подконтрольных лиц по всем вопросам, связанным с обращением в доход Российской Федерации ранее принадлежащих активов указанных компаний".
Магомедовы были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в группе "Сумма", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5, а Магомеду - с 18 до 17,5 лет. Братья вину не признали.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
АО "ОЗК" просит взыскать убытки с осужденных братьев Магомедовых
5 сентября, 06:22
 
МоскваРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала