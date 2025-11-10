Суд отказался отпускать на СВО гендиректора ГК "Пикет"

Подсудимый во время судебного заседания. Архивное фото

Подсудимый во время судебного заседания

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказал в приостановлении уголовного дела гендиректора ГК "Пикет" Андрея Есипова, который просил его отправить на СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства защитника Есипова о приостановлении уголовного дела... отказать", - огласила решение судья.

В понедельник Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, оно было выделено в отдельное производство. Дело будет рассмотрено в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Особый порядок не предполагает изучения доказательств по делу и проводится при полном признании вины подсудимым, суд не может назначить наказание, превышающее две трети от предусмотренного срока.

Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко - рассмотрит этот же суд, заседание назначено на 12 ноября.