14:22 10.11.2025
Суд отказался отпускать на СВО гендиректора ГК "Пикет"
Суд отказался отпускать на СВО гендиректора ГК "Пикет"

© РИА Новости / Евгений БиятовПодсудимый во время судебного заседания
Подсудимый во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Подсудимый во время судебного заседания. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказал в приостановлении уголовного дела гендиректора ГК "Пикет" Андрея Есипова, который просил его отправить на СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении ходатайства защитника Есипова о приостановлении уголовного дела... отказать", - огласила решение судья.
В понедельник Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, оно было выделено в отдельное производство. Дело будет рассмотрено в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Особый порядок не предполагает изучения доказательств по делу и проводится при полном признании вины подсудимым, суд не может назначить наказание, превышающее две трети от предусмотренного срока.
Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко - рассмотрит этот же суд, заседание назначено на 12 ноября.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. По предварительным данным, размер ущерба - более 2 миллиардов рублей.
ПроисшествияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
