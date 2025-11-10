https://ria.ru/20251110/sud-2053912691.html
Суд рассмотрит дело об афере с квартирой Долиной в закрытом режиме
2025-11-10T12:03:00+03:00
2025-11-10T12:03:00+03:00
2025-11-10T12:20:00+03:00
московская область (подмосковье)
БАЛАШИХА (Московская обл.), 10 ноя - РИА Новости. Балашихинский суд Московской области в закрытом режиме рассмотрит дело об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Провести заседание в закрытом режиме", - решил судья.
Такое решение суд принял по ходатайству адвоката Долиной
, которая просила о защите данных своей доверительницы, ведь там, например, есть текст психолого-психиатрической экспертизы.
Кроме того, по ее словам, из-за уголовного дела об афере с квартирой певице поступали угрозы. Неизвестные просили забрать заявление и угрожали взорвать машину. Были возбуждены уголовные дела, но поскольку угрожавших не нашли, их приостановили, добавила адвокат.