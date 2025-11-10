Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело об афере с квартирой Долиной в закрытом режиме
12:03 10.11.2025 (обновлено: 12:20 10.11.2025)
Суд рассмотрит дело об афере с квартирой Долиной в закрытом режиме
происшествия, московская область (подмосковье), лариса долина
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина
БАЛАШИХА (Московская обл.), 10 ноя - РИА Новости. Балашихинский суд Московской области в закрытом режиме рассмотрит дело об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Провести заседание в закрытом режиме", - решил судья.
Такое решение суд принял по ходатайству адвоката Долиной, которая просила о защите данных своей доверительницы, ведь там, например, есть текст психолого-психиатрической экспертизы.
Кроме того, по ее словам, из-за уголовного дела об афере с квартирой певице поступали угрозы. Неизвестные просили забрать заявление и угрожали взорвать машину. Были возбуждены уголовные дела, но поскольку угрожавших не нашли, их приостановили, добавила адвокат.
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной — Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Артур Каменецкий — в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пенсионерка стала еще одной жертвой мошенничества фигуранта дела Долиной
29 октября, 06:48
29 октября, 06:48
 
Заголовок открываемого материала