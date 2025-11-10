Суд рассмотрит дело об афере с квартирой Долиной в закрытом режиме

БАЛАШИХА (Московская обл.), 10 ноя - РИА Новости. Балашихинский суд Московской области в закрытом режиме рассмотрит дело об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кроме того, по ее словам, из-за уголовного дела об афере с квартирой певице поступали угрозы. Неизвестные просили забрать заявление и угрожали взорвать машину. Были возбуждены уголовные дела, но поскольку угрожавших не нашли, их приостановили, добавила адвокат.