Чешскую наемницу, воевавшую за ВСУ, заочно осудили

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Чешская наемница Каролина Черношкова, воевавшая в рядах ВСУ, заочно осуждена на 13 лет и объявлена в международный розыск, сообщает СК РФ.

Как установлено следствием и судом, с ноября 2023 по июнь 2025 года Черношкова в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск, реорганизованной в январе 2025 года в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка сил беспилотных систем, участвовала в качестве наемника в вооруженном конфликте против российских военнослужащих, за что систематически получала материальное вознаграждение.