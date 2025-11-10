Рейтинг@Mail.ru
Чешскую наемницу, воевавшую за ВСУ, заочно осудили - РИА Новости, 10.11.2025
11:21 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/sud-2053904732.html
Чешскую наемницу, воевавшую за ВСУ, заочно осудили
Чешскую наемницу, воевавшую за ВСУ, заочно осудили - РИА Новости, 10.11.2025
Чешскую наемницу, воевавшую за ВСУ, заочно осудили
Чешская наемница Каролина Черношкова, воевавшая в рядах ВСУ, заочно осуждена на 13 лет и объявлена в международный розыск, сообщает СК РФ. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:21:00+03:00
2025-11-10T11:21:00+03:00
Чешскую наемницу, воевавшую за ВСУ, заочно осудили

СК: воевавшую за ВСУ чешскую наемницу заочно осудили на 13 лет

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Чешская наемница Каролина Черношкова, воевавшая в рядах ВСУ, заочно осуждена на 13 лет и объявлена в международный розыск, сообщает СК РФ.
"Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданки Чешской Республики. Каролина Черношкова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как установлено следствием и судом, с ноября 2023 по июнь 2025 года Черношкова в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск, реорганизованной в январе 2025 года в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка сил беспилотных систем, участвовала в качестве наемника в вооруженном конфликте против российских военнослужащих, за что систематически получала материальное вознаграждение.
"Судом Черношкова заочно приговорена к наказанию в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она объявлена в международный розыск", - заключили в СК РФ.
