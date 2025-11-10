Экс-замглавы Минтранса Хабаровского края осудят за превышение полномочий

Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Березовский был задержан в июне.

В результате его действий за невыполненные работы было выплачено более 13 миллионов рублей из средств, выделенных для ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках федерального проекта "Генеральная уборка".