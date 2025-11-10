Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Минтранса Хабаровского края осудят за превышение полномочий
08:15 10.11.2025
Экс-замглавы Минтранса Хабаровского края осудят за превышение полномочий
Бывшего замминистра транспорта Хабаровского края Владимира Березовского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, ждет суд, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.11.2025
Экс-замглавы Минтранса Хабаровского края осудят за превышение полномочий

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывшего замминистра транспорта Хабаровского края Владимира Березовского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, ждет суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Березовский был задержан в июне.
Уголовное дело
В Удмуртии главу района арестовали по обвинению в получении взятки
7 ноября, 17:40
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Он обвиняется в… "превышении должностных полномочий"… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сказали в ведомстве.
Следствие установило, что чиновник в декабре 2023 года, зная, что юрлицо не выполнило условия контракта по удалению из акватории морского порта "Ванино" затонувшего имущества – пассажирского катера и буксира-кантовщика, подписал акт об отсутствии остатков указанного имущества.
В результате его действий за невыполненные работы было выплачено более 13 миллионов рублей из средств, выделенных для ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках федерального проекта "Генеральная уборка".
Березовский родился в Бикине 14 сентября 1973 года, был главой родного городского поселения Бикинского муниципального района, занимал пост начальника управления организации перевозок. С осени 2022 года значится в должности замминистра транспорта и дорожного хозяйства края.
Суд. Архивное фото.
Экс-замглавы департамента Минприроды получил 9,5 года колонии за взятки
5 ноября, 12:06
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияХабаровский крайБикинОбщество
 
 
