Экс-замглавы Минтранса Хабаровского края осудят за превышение полномочий

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывшего замминистра транспорта Хабаровского края Владимира Березовского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, ждет суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Березовский был задержан в июне.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Он обвиняется в… "превышении должностных полномочий"… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сказали в ведомстве.
Следствие установило, что чиновник в декабре 2023 года, зная, что юрлицо не выполнило условия контракта по удалению из акватории морского порта "Ванино" затонувшего имущества – пассажирского катера и буксира-кантовщика, подписал акт об отсутствии остатков указанного имущества.
В результате его действий за невыполненные работы было выплачено более 13 миллионов рублей из средств, выделенных для ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках федерального проекта "Генеральная уборка".
Березовский родился в Бикине 14 сентября 1973 года, был главой родного городского поселения Бикинского муниципального района, занимал пост начальника управления организации перевозок. С осени 2022 года значится в должности замминистра транспорта и дорожного хозяйства края.