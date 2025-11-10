Суд взыскал с Euroclear Bank 85 миллионов долларов в пользу "Транснефти"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "Транснефть" взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 85 миллионов долларов, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в сентябре 2024 года. Решение суд внес еще в июле, но о том, что требования истца удовлетворены полностью, стало известно только сейчас. Сам судебный акт не публиковался. Основания исковых требований в материалах не указываются.

В качестве третьих лиц к делу привлекались Газпромбанк Национальный расчетный депозитарий (НРД) . Из состава участников можно сделать вывод, что спор связан с принадлежащими "Транснефти" ценными бумагами, заблокированными Euroclear Bank из-за международных санкций.

На предварительных слушаниях в октябре 2024-го суд по ходатайству истца решил провести закрытое разбирательство, признав, что открытый режим мог бы привести к разглашению коммерческой тайны.

В 2022 году европейские страны ввели санкции против НРД. Из-за этого оказались заблокированы деньги и ценные бумаги российских клиентов на его счетах в бельгийском депозитарии Euroclear и люксембургском Clearstream, а также в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физические лица подали из-за этого иски к Euroclear и Clearstream.