Суд отложил рассмотрение ходатайства о закрытии дела "крабового короля"

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока отложил на 17 ноября рассмотрение ходатайства защиты о прекращении уголовного дела сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов из-за его смерти, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.