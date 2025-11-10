https://ria.ru/20251110/sud-2053849488.html
Верховный суд разрешил наказывать обоих участников драки
Верховный суд разрешил наказывать обоих участников драки
Верховный суд разрешил наказывать обоих участников драки
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки, сказано в постановлении коллегии по делам об административных правонарушениях, с которым ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел жалобу жителя Благовещенска
, у которого случился конфликт на парковке, переросший в драку. Его признали виновным по статье 6.1.1 КоАП (Побои) и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Оспаривая решение, мужчина дошел до Верховного суда РФ
.
Сначала он настаивал, что действовал в целях самообороны, ведь потерпевший при нем плюнул на его машину.
"Мне не оставалось ничего, как защищать свое достоинство и честь, мне пришлось самообороняться... Да, я наносил удары, но это была самооборона", - приводятся в постановлении его показания.
Однако после этого мужчина утверждал, что не бил потерпевшего, а отодвинул его "ладошкой руки".
Доводы про самооборону он подкрепил информацией, что второй участник конфликта также привлечен к ответственности по этой же статье. Но суд решил, что его действия носили активный, а не оборонительный характер, а привлечение противника к ответственности не избавляет от нее автора жалобы.
"Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к установленной законом ответственности каждого из виновных", - решил суд и оставил наказание в силе.