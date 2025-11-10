Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал двух сотрудников ростовского оборонного предприятия
16:28 10.11.2025
Суд арестовал двух сотрудников ростовского оборонного предприятия
Суд арестовал двух сотрудников ростовского оборонного предприятия
Первомайский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест двух сотрудников оборонного предприятия "Алмаз" (Ростовская область), подозреваемых в злоупотреблении... РИА Новости, 10.11.2025
2025
Ростов-на-Дону, Ростовская область
Суд арестовал двух сотрудников ростовского оборонного предприятия

Суд арестовал 2 сотрудников ростовского предприятия "Алмаз" за злоупотребления

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Первомайский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест двух сотрудников оборонного предприятия "Алмаз" (Ростовская область), подозреваемых в злоупотреблении полномочиями, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Постановлениями суда главному бухгалтеру АО "Алмаз" Верещагиной и директору по коммерческой деятельности АО "Алмаз" Колесникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2026 года", - сказал он.
Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в 2021 году директор по коммерческой деятельности и главный бухгалтер АО "Алмаз" организовали фиктивное исполнение плановых показателей ради получения премии. Для этого они привлекли подконтрольного контрагента, с которым заключили договор на оказание дилерских услуг.
В рамках договора акционерное общество якобы произвело и поставило несуществующие ингаляторы, в связи с чем со счетов предприятия было списано свыше 14 миллионов рублей за фактически невыполненные работы, считает следствие. Впоследствии фигуранты инсценировали возврат неработоспособной продукции с ее последующим списанием и уничтожением.
Подозреваемых задержали. Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По месту работы и жительства фигурантов прошли обыски.
Согласно информации на сайте АО "Алмаз", компания производит комплексные системы связи различного назначения, а также медтехнику. Среди заказчиков компании оборонные и промышленные предприятия.
