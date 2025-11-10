Суд арестовал двух сотрудников ростовского оборонного предприятия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Первомайский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест двух сотрудников оборонного предприятия "Алмаз" (Ростовская область), подозреваемых в злоупотреблении полномочиями, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.

"Постановлениями суда главному бухгалтеру АО "Алмаз" Верещагиной и директору по коммерческой деятельности АО "Алмаз" Колесникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2026 года", - сказал он.

Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в 2021 году директор по коммерческой деятельности и главный бухгалтер АО "Алмаз" организовали фиктивное исполнение плановых показателей ради получения премии. Для этого они привлекли подконтрольного контрагента, с которым заключили договор на оказание дилерских услуг.

В рамках договора акционерное общество якобы произвело и поставило несуществующие ингаляторы, в связи с чем со счетов предприятия было списано свыше 14 миллионов рублей за фактически невыполненные работы, считает следствие. Впоследствии фигуранты инсценировали возврат неработоспособной продукции с ее последующим списанием и уничтожением.

Подозреваемых задержали. Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По месту работы и жительства фигурантов прошли обыски.