Рейтинг@Mail.ru
Суд направил на лечение бездомного, пырнувшего ножом школьника в Челябинске - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/sud--2053895759.html
Суд направил на лечение бездомного, пырнувшего ножом школьника в Челябинске
Суд направил на лечение бездомного, пырнувшего ножом школьника в Челябинске - РИА Новости, 10.11.2025
Суд направил на лечение бездомного, пырнувшего ножом школьника в Челябинске
Суд направил на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию бездомного, который не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего незнакомого... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:40:00+03:00
2025-11-10T10:40:00+03:00
челябинск
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251029/ulan-ude-2051581029.html
https://ria.ru/20251025/bratsk-2050611114.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, россия, происшествия
Челябинск, Россия, Происшествия
Суд направил на лечение бездомного, пырнувшего ножом школьника в Челябинске

Суд направил на лечение бездомного, 15 раз ударившего ножом ребенка в Челябинске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Суд направил на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию бездомного, который не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице в Челябинске, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый без определенного места жительства в состоянии опьянения без причины ударил не менее 15 раз ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвиняемого арестовали.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Улан-Удэ пьяный подросток напал с ножом на двух сверстников
29 октября, 17:26
Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, экспертиза установила, что мужчина имеет психическое расстройство, в связи с которым не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В понедельник Металлургический районный суд Челябинска рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя.
"Постановлением суда мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Иркутской области подросток ранил ножом сверстника
25 октября, 19:42
 
ЧелябинскРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала