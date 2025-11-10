Суд направил на лечение бездомного, пырнувшего ножом школьника в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Суд направил на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию бездомного, который не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице в Челябинске, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый без определенного места жительства в состоянии опьянения без причины ударил не менее 15 раз ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвиняемого арестовали.
Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, экспертиза установила, что мужчина имеет психическое расстройство, в связи с которым не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В понедельник Металлургический районный суд Челябинска рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя.
"Постановлением суда мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
