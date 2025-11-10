https://ria.ru/20251110/strelba-2053864488.html
СМИ: в результате стрельбы в Сан-Франциско пострадали пять человек
СМИ: в результате стрельбы в Сан-Франциско пострадали пять человек - РИА Новости, 10.11.2025
СМИ: в результате стрельбы в Сан-Франциско пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате стрельбы около супермаркета в Сан-Франциско, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:34:00+03:00
2025-11-10T07:34:00+03:00
2025-11-10T07:34:00+03:00
в мире
сан-франциско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148247/67/1482476795_0:434:4110:2746_1920x0_80_0_0_8324f40a1930667b615b06a0957dc901.jpg
https://ria.ru/20251109/strelba-2053735504.html
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148247/67/1482476795_0:49:4110:3132_1920x0_80_0_0_4f25aa177bf731eb24676e228f3fbfc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сан-франциско
СМИ: в результате стрельбы в Сан-Франциско пострадали пять человек
AP: в результате стрельбы в Сан-Франциско пострадали пять человек
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Пять человек пострадали в результате стрельбы около супермаркета в Сан-Франциско, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на местную полицию.
"Полиция в воскресенье начала расследование после того, как пять человек получили ранения, один из них серьезные, во время стрельбы снаружи супермаркета в Сан-Франциско", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на правоохранителей.
По данным агентства, мужчина, получивший ранение, угрожающее его жизни, и четверо несовершеннолетних доставлены в больницу.