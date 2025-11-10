Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в результате стрельбы в Сан-Франциско пострадали пять человек
07:34 10.11.2025
СМИ: в результате стрельбы в Сан-Франциско пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате стрельбы около супермаркета в Сан-Франциско, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 10.11.2025
в мире
сан-франциско
сан-франциско
2025
в мире, сан-франциско
В мире, Сан-Франциско
AP: в результате стрельбы в Сан-Франциско пострадали пять человек

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате стрельбы около супермаркета в Сан-Франциско, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.
"Полиция в воскресенье начала расследование после того, как пять человек получили ранения, один из них серьезные, во время стрельбы снаружи супермаркета в Сан-Франциско", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на правоохранителей.
По данным агентства, мужчина, получивший ранение, угрожающее его жизни, и четверо несовершеннолетних доставлены в больницу.
