В США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть - РИА Новости, 10.11.2025
23:24 10.11.2025
В США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть
В США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть
в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
В США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть

Глава МВД США Бургум: США не могут позволить союзникам покупать нефть из России

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США не могут позволить союзниками покупать нефть и газ из России, заявил в понедельник американский министр внутренних дел Даг Бургум.
"Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ, которые финансировали террористическую машину и продолжают финансировать военную машину", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Бургум добавил, что Вашингтон всегда поднимает вопрос об энергетике при торговых переговорах с другими странами.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В ЕК прокомментировали исключение Венгрии из санкций США на нефть из России
9 ноября, 08:22
 
