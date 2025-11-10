https://ria.ru/20251110/ssha-2054051749.html
В США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть
В США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть - РИА Новости, 10.11.2025
В США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть
США не могут позволить союзниками покупать нефть и газ из России, заявил в понедельник американский министр внутренних дел Даг Бургум. РИА Новости, 10.11.2025
Глава МВД США Бургум: США не могут позволить союзникам покупать нефть из России