В США заявили о наращивании экспорта СПГ на 25 процентов - РИА Новости, 10.11.2025
22:53 10.11.2025
В США заявили о наращивании экспорта СПГ на 25 процентов
В США заявили о наращивании экспорта СПГ на 25 процентов - РИА Новости, 10.11.2025
В США заявили о наращивании экспорта СПГ на 25 процентов
США смогли нарастить экспорт СПГ за год на 25%, став крупнейшим экспортером в мире, заявил в понедельник американский министр внутренних дел Даг Бургум. РИА Новости, 10.11.2025
экономика, сша, америка
Экономика, США, Америка
В США заявили о наращивании экспорта СПГ на 25 процентов

Глава МВД Бургум: США нарастили экспорт СПГ на 25% за год

Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США смогли нарастить экспорт СПГ за год на 25%, став крупнейшим экспортером в мире, заявил в понедельник американский министр внутренних дел Даг Бургум.
"Сейчас Америка является экспортером СПГ номер один в мире с ростом (экспорта - ред.) на 25% по сравнению с прошлым годом", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Китай остановил закупки СПГ у США
Китай остановил закупки СПГ у США
20 апреля, 09:58
 
