В США заявили о наращивании экспорта СПГ на 25 процентов
США смогли нарастить экспорт СПГ за год на 25%, став крупнейшим экспортером в мире, заявил в понедельник американский министр внутренних дел Даг Бургум. РИА Новости, 10.11.2025
экономика
сша
америка
Глава МВД Бургум: США нарастили экспорт СПГ на 25% за год