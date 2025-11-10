США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии

«

"Соединенные Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии. <...> Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий разрешена без получения лицензии", — говорится в заявлении.