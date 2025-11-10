США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Вашингтон смягчил санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Дамаска, заявил американский Минфин.
«
"Соединенные Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии. <...> Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий разрешена без получения лицензии", — говорится в заявлении.
При этом сохранятся рестрикции против бывшего сирийского президента Башара Асада и в рамках "закона Цезаря" в отношении операций с Россией и Ираном.
Сегодня президент Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча проходила в закрытом формате. По данным агентства SANA, они обсудили укрепление отношений между двумя странами и развитие сотрудничества в различных областях. Визит сирийского лидера в Вашингтон стал первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.
На прошлой неделе Штаты официально сняли санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. В конце июня Трамп подписал указ об отмене санкционного режима против Сирии, действовавшего с 2004 года.