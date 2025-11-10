Рейтинг@Mail.ru
США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии - РИА Новости, 10.11.2025
21:21 10.11.2025 (обновлено: 23:40 10.11.2025)
США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии
Вашингтон смягчил санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Дамаска, заявил американский Минфин. РИА Новости, 10.11.2025
2025
ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Вашингтон смягчил санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Дамаска, заявил американский Минфин.
"Соединенные Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии. <...> Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий разрешена без получения лицензии", — говорится в заявлении.

Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Дамаске опровергли сообщения о планах разместить базы США в Сирии
6 ноября, 21:53
При этом сохранятся рестрикции против бывшего сирийского президента Башара Асада и в рамках "закона Цезаря" в отношении операций с Россией и Ираном.
США также продолжат переоценку статуса Сирии как государства — спонсора терроризма.
Сегодня президент Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Встреча проходила в закрытом формате. По данным агентства SANA, они обсудили укрепление отношений между двумя странами и развитие сотрудничества в различных областях. Визит сирийского лидера в Вашингтон стал первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.
На прошлой неделе Штаты официально сняли санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. В конце июня Трамп подписал указ об отмене санкционного режима против Сирии, действовавшего с 2004 года.
Флаг Сирии в Дамаске - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Инвестиции США могут загнать Сирию в долги, заявил эксперт
14 мая, 00:45
 
