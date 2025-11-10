США сохранили санкции против Асада

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США сохраняют санкции против бывшего сирийского президента Башара Асада, при этом освобождая Сирию от всеобъемлющего режима ограничений, сообщил в понедельник американский минфин.
"Тридцатого июня президент (США Дональд Трамп - ред.) прекратил действие программы санкций в отношении Сирии, отменив всеобъемлющие санкции против Сирии. Санкции остаются в силе в отношении Башара Асада и его соратников, нарушителей прав человека, торговцев каптагоном, лиц, связанных с прошлой деятельностью Сирии по распространению оружия массового уничтожения, организаций, связанных с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*, - говорится в заявлении.
США в пятницу официально сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
* Запрещенные в России террористические группировки