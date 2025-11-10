Рейтинг@Mail.ru
США сохранили санкции против Асада - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 10.11.2025 (обновлено: 21:20 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/ssha-2054042657.html
США сохранили санкции против Асада
США сохранили санкции против Асада - РИА Новости, 10.11.2025
США сохранили санкции против Асада
США сохраняют санкции против бывшего сирийского президента Башара Асада, при этом освобождая Сирию от всеобъемлющего режима ограничений, сообщил в понедельник... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T21:19:00+03:00
2025-11-10T21:20:00+03:00
в мире
сирия
сша
россия
башар асад
дональд трамп
ахмед аш-шараа
аль-каида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858248850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21a5aea9f156338782441027687f9a1a.jpg
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019337541.html
сирия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858248850_404:0:1844:1080_1920x0_80_0_0_ff0daedc78d77ea53d78a66e69c9cb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, россия, башар асад, дональд трамп, ахмед аш-шараа, аль-каида, оон
В мире, Сирия, США, Россия, Башар Асад, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа, Аль-Каида, ООН
США сохранили санкции против Асада

США сохранили санкции против Асада при освобождии Сирии от ограничений

© РИА НовостиБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости
Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США сохраняют санкции против бывшего сирийского президента Башара Асада, при этом освобождая Сирию от всеобъемлющего режима ограничений, сообщил в понедельник американский минфин.
"Тридцатого июня президент (США Дональд Трамп - ред.) прекратил действие программы санкций в отношении Сирии, отменив всеобъемлющие санкции против Сирии. Санкции остаются в силе в отношении Башара Асада и его соратников, нарушителей прав человека, торговцев каптагоном, лиц, связанных с прошлой деятельностью Сирии по распространению оружия массового уничтожения, организаций, связанных с ИГИЛ* и "Аль-Каидой"*, - говорится в заявлении.
США в пятницу официально сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
* Запрещенные в России террористические группировки
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Лавров прокомментировал отмену США санкций против Сирии
27 мая, 14:38
 
В миреСирияСШАРоссияБашар АсадДональд ТрампАхмед аш-ШарааАль-КаидаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала