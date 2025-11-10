Ульянов: США не прояснили свою позицию по ядерным испытаниям

ВЕНА, 10 ноя - РИА Новости. На заседании Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) США вновь не прояснили свою позицию по вопросу ядерных испытаний, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.