Ульянов: США не прояснили свою позицию по ядерным испытаниям - РИА Новости, 10.11.2025
19:25 10.11.2025
Ульянов: США не прояснили свою позицию по ядерным испытаниям
На заседании Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) США вновь не прояснили свою позицию по вопросу
Ульянов: США не прояснили свою позицию по ядерным испытаниям

ВЕНА, 10 ноя - РИА Новости. На заседании Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) США вновь не прояснили свою позицию по вопросу ядерных испытаний, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"На сегодняшнем заседании Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ США вновь не прояснили свою позицию по вопросу ядерных испытаний. Вместо этого американская делегация сосредоточилась на технических и финансовых вопросах, а также на обвинениях в адрес России в якобы проведении ядерных испытаний (как обычно, без каких-либо доказательств). Не хорошо, и скорее странно", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Песков рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям
9 ноября, 15:58
Песков рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям
9 ноября, 15:58
 
Заголовок открываемого материала