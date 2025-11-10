Рейтинг@Mail.ru
США больше не могут создавать стабильность в мире, заявил директор ИСАА МГУ - РИА Новости, 10.11.2025
15:39 10.11.2025
США больше не могут создавать стабильность в мире, заявил директор ИСАА МГУ
США больше не могут создавать стабильность в мире, заявил директор ИСАА МГУ

Директор ИСАА МГУ Маслов: США больше не могут создавать стабильность в мире

© РИА Новости / Игорь Михалев
Капитолий, здание в Вашингтоне
Капитолий, здание в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты больше не могут создавать стабильность в мире и лишь расшатывают ситуацию, в то время как позитивные инициативы исходят от России и Китая, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.
"То, что сейчас делает (президент США Дональд – ред.) Трамп – это во многом выражение тенденций некоего среднего слоя американского, который впервые озаботился политикой и вдруг понял, что Америка на самом деле не все контролирует. Она может дестабилизировать ситуацию, это правда, а вот создать стабильность Америка сейчас не может. Стабильность как раз создают Китай, Россия, ряд других стран, предлагая новые модели", - сказал он, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Как отметил Маслов, Соединенные Штаты ведут себя не конструктивно, противодействуя появлению новых моделей мироустройства, вместо ведения диалога. При этом, подчеркивает он, подобное поведение США основано не на политике самого Трампа, а на менталитете нынешних американских элит.
По мнению эксперта, утрата возможностей контроля со стороны США произошла из-за переноса центров производства, включая интеллектуальное, в страны Азии вследствие естественного развития мировой траектории.
"Чем больше давят на Китай, на Россию, тем больше эти страны начинают формировать свой центр силы, который из некоего вторичного постепенно переходит в первичный", - подчеркивает Маслов.
