NBC: мужчина в США совершил двойное убийство из-за послания от таракана

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве житель США Алексис Эрнандес заявил полицейским, что застрелил двух человек в Нью-Мексико, получив "зашифрованное сообщение в таракане" с соответствующим призывом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

В ходе допроса 25-летний Эрнандес признался в содеянном и утверждал, что якобы слышал жуткие голоса, доносившиеся из вентиляционных отверстий, и получал знаки о том, что ему нужно было совершить убийство прежде, чем якобы убьют его.