NBC: мужчина в США совершил двойное убийство из-за послания от таракана
14:19 10.11.2025
NBC: мужчина в США совершил двойное убийство из-за послания от таракана
в мире
сша
нью-мексико
альбукерке
nbc
сша
нью-мексико
альбукерке
NBC: мужчина в США совершил двойное убийство из-за послания от таракана

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве житель США Алексис Эрнандес заявил полицейским, что застрелил двух человек в Нью-Мексико, получив "зашифрованное сообщение в таракане" с соответствующим призывом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
Согласно ордеру на арест, поданному в суд в округе Берналилло, 7 ноября полицейские отреагировали на сообщения о стрельбе в доме на юго-западе города Альбукерке. Когда они прибыли на место происшествия, у входной двери их встретил Эрнандес, у которого на поясе висело огнестрельное оружие, а на бедре - сабля морской пехоты. Войдя внутрь, полицейские обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными и резаными ранениями. Одним из погибших, предположительно, был владелец дома.
В ходе допроса 25-летний Эрнандес признался в содеянном и утверждал, что якобы слышал жуткие голоса, доносившиеся из вентиляционных отверстий, и получал знаки о том, что ему нужно было совершить убийство прежде, чем якобы убьют его.
"Позже Эрнандес, как сообщают, заявил полицейским, что также получил "зашифрованное сообщение в таракане" о том, что ему "необходимо убить" владельца дома... Он добавил, что владелец якобы не любил тараканов", - сообщает NBC.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В США "обезумевший" мужчина открыл стрельбу на свадьбе
21 сентября, 06:03
 
