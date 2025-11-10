Рейтинг@Mail.ru
06:58 10.11.2025
В конгрессе США рассмотрят запрет на торговлю внутренней информацией
В конгрессе США рассмотрят запрет на торговлю внутренней информацией
В конгрессе США рассмотрят запрет на торговлю внутренней информацией

Луна: закон о запрете торговли внутренней информацией рассмотрят после шатдауна

© РИА НовостиКапитолий
© РИА Новости
Капитолий. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что после прекращения шатдауна будет рассмотрен законопроект о запрете на торговлю внутренней информацией.
"Спикер (палаты представителей Майк) Джонсон уведомил меня, что как только мы вернемся и правительство снова откроется, законопроект о запрете на торговлю внутренней информацией будет рассмотрен в комитете", - написала она в соцсети X.
Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна
