В конгрессе США рассмотрят запрет на торговлю внутренней информацией
В конгрессе США рассмотрят запрет на торговлю внутренней информацией
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что после прекращения шатдауна будет рассмотрен законопроект о запрете на... РИА Новости, 10.11.2025
В конгрессе США рассмотрят запрет на торговлю внутренней информацией
Луна: закон о запрете торговли внутренней информацией рассмотрят после шатдауна