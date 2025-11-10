Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, какое ведомство США лидирует по общественному одобрению - РИА Новости, 10.11.2025
03:55 10.11.2025
Опрос показал, какое ведомство США лидирует по общественному одобрению
Опрос показал, какое ведомство США лидирует по общественному одобрению
сша
колумбия
центральное разведывательное управление (цру)
сша, колумбия, центральное разведывательное управление (цру)
США, Колумбия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Самый большой скачок общественного одобрения среди федеральных агентств в США за последний год продемонстрировало министерство внутренней безопасности (DHS), показал опрос Gallup.
"Единственным агентством, показавшим значительное улучшение своего рейтинга в этом году, стало министерство внутренней безопасности, которое поднялось на 10 пунктов до 42% по сравнению с прошлогодним рекордным минимумом, но остается значительно ниже максимума в 59%, достигнутого в 2017 году", - говорится в заявлении Gallup.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Власти США обязали штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре
03:48
Согласно новому опросу, 42% респондентов оценили работу министерства внутренней безопасности как "превосходную" или "хорошую". При этом 33% опрошенных охарактеризовали работу ведомства как "плохую", а 23% сочли ее "нормальной".
Одобрение деятельности различных федеральных агентств, таких как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по контролю качества продуктов и лекарств (FDA), Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Налоговая служба (IRS), снизилось от шести от двадцати процентных пунктов. В результате доля положительных оценок этих ведомств составила от 25% до 31%, что является историческим минимумом для всех них, за исключением IRS, чья оценка в 2013 году была на один пункт ниже.
Результаты были получены в ходе телефонных опросов, проведенных в период с 2 по 16 сентября 2025 года. В рамках исследования была собрана случайная выборка из 1000 взрослых в возрасте от 18 лет и старше, которые проживали во всех 50 штатах США и округе Колумбия. Допустимой погрешностью выборки является примерно 4 процентных пункта.
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Белом доме допустили сокращение экономики США в четвертом квартале
Вчера, 22:21
 
СШАКолумбияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
