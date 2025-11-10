https://ria.ru/20251110/ssha-2053853942.html
Опрос показал, какое ведомство США лидирует по общественному одобрению
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Самый большой скачок общественного одобрения среди федеральных агентств в США за последний год продемонстрировало министерство внутренней безопасности (DHS), показал опрос Gallup.
"Единственным агентством, показавшим значительное улучшение своего рейтинга в этом году, стало министерство внутренней безопасности, которое поднялось на 10 пунктов до 42% по сравнению с прошлогодним рекордным минимумом, но остается значительно ниже максимума в 59%, достигнутого в 2017 году", - говорится в заявлении Gallup.
Согласно новому опросу, 42% респондентов оценили работу министерства внутренней безопасности как "превосходную" или "хорошую". При этом 33% опрошенных охарактеризовали работу ведомства как "плохую", а 23% сочли ее "нормальной".
Одобрение деятельности различных федеральных агентств, таких как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по контролю качества продуктов и лекарств (FDA), Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Налоговая служба (IRS), снизилось от шести от двадцати процентных пунктов. В результате доля положительных оценок этих ведомств составила от 25% до 31%, что является историческим минимумом для всех них, за исключением IRS, чья оценка в 2013 году была на один пункт ниже.
Результаты были получены в ходе телефонных опросов, проведенных в период с 2 по 16 сентября 2025 года. В рамках исследования была собрана случайная выборка из 1000 взрослых в возрасте от 18 лет и старше, которые проживали во всех 50 штатах США
и округе Колумбия
. Допустимой погрешностью выборки является примерно 4 процентных пункта.