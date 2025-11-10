Рейтинг@Mail.ru
Власти США обязали штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре - РИА Новости, 10.11.2025
03:48 10.11.2025
Власти США обязали штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре
Власти США обязали штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре
2025-11-10T03:48:00+03:00
2025-11-10T03:48:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Власти США обязали штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре

Минсельхоз США обязало штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства США обязало штаты "отменить все шаги", направленные на то, чтобы предоставить полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP) нуждающимся в этом американцам, следует из документа ведомства.
Ранее Верховный суд США временно приостановил распоряжение суда нижестоящей инстанции, обязывающее администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа произвести полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается
Вчера, 18:44
"Штаты должны безотлагательно отменить все шаги, направленные на предоставление пособий в рамках SNAP в полном объеме за ноябрь 2025 года", - говорится в документе американского минсельхоза, адресованном местным главам программы помощи и оказавшемся в распоряжении телеканала CBS.
Как отмечает телеканал, министерство грозит штрафами тем, кто не выполнит это распоряжение.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ: власти США работают над выплатой талонов на питание на фоне шатдауна
8 ноября, 02:30
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
