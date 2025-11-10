https://ria.ru/20251110/ssha-2053853803.html
Власти США обязали штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре
Власти США обязали штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре - РИА Новости, 10.11.2025
Власти США обязали штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре
Министерство сельского хозяйства США обязало штаты "отменить все шаги", направленные на то, чтобы предоставить полные ноябрьские выплаты по программе... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T03:48:00+03:00
2025-11-10T03:48:00+03:00
2025-11-10T03:48:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20251109/ssha-2053809648.html
https://ria.ru/20251108/ssha-2053588336.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Власти США обязали штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре
Минсельхоз США обязало штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства США обязало штаты "отменить все шаги", направленные на то, чтобы предоставить полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP) нуждающимся в этом американцам, следует из документа ведомства.
Ранее Верховный суд США
временно приостановил распоряжение суда нижестоящей инстанции, обязывающее администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа
произвести полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи.
"Штаты должны безотлагательно отменить все шаги, направленные на предоставление пособий в рамках SNAP в полном объеме за ноябрь 2025 года", - говорится в документе американского минсельхоза, адресованном местным главам программы помощи и оказавшемся в распоряжении телеканала CBS
.
Как отмечает телеканал, министерство грозит штрафами тем, кто не выполнит это распоряжение.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.