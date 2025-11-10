"Нужно предотвратить": главный город США готовится к вторжению войск

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Власти города Нью-Йорк готовятся к введению сил Нацгвардии США в город по приказу президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"По словам нескольких высокопоставленных выборных должностных лиц, широкий круг видных общественных деятелей Нью-Йорка в течение нескольких недель встречался за кулисами, чтобы обсудить возможную отправку Трампом Национальной гвардии или других федеральных агентов в Нью-Йорк", — говорится в материале.

Как утверждает издание, губернатор Кэти Хокул, обеспокоенная возможными действиями Трампа в ответ на избрание Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка, создала виртуальный оперативный штаб и провела серию встреч.

"(Наша. — Прим. Ред.) цель — предотвратить, а если мы не можем предотвратить, то, надеюсь, мы можем отсрочить", — пояснила директор службы внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк Джэки Брэй.

Ранее демократический социалист Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах. Президент США Дональд Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.

Мемфис и Новый Орлеан. В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию для наведения порядка с преступностью в Нью-Йорк, а также в Чикаго