Рейтинг@Mail.ru
"Нужно предотвратить": главный город США готовится к вторжению войск - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/ssha-2053851526.html
"Нужно предотвратить": главный город США готовится к вторжению войск
"Нужно предотвратить": главный город США готовится к вторжению войск - РИА Новости, 10.11.2025
"Нужно предотвратить": главный город США готовится к вторжению войск
Власти города Нью-Йорк готовятся к введению сил Нацгвардии США в город по приказу президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T02:50:00+03:00
2025-11-10T02:50:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
чикаго
дональд трамп
зохран мамдани
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021668340_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4820f04634100c32a58be3c2d36f22d.jpg
https://ria.ru/20251104/nju-dzhersi-2052701744.html
https://ria.ru/20251101/natsgvardija-2052271626.html
https://ria.ru/20251018/tramp-2049036997.html
нью-йорк (город)
сша
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021668340_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0bd431f3cea2e035a24089b3ce77823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, чикаго, дональд трамп, зохран мамдани, politico
В мире, Нью-Йорк (город), США, Чикаго, Дональд Трамп, Зохран Мамдани, Politico
"Нужно предотвратить": главный город США готовится к вторжению войск

Politico: в Нью-Йорке готовятся к введению в город Нацгвардии США

© AP Photo / Jae HongНациональная гвардия США
Национальная гвардия США - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Jae Hong
Национальная гвардия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Власти города Нью-Йорк готовятся к введению сил Нацгвардии США в город по приказу президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"По словам нескольких высокопоставленных выборных должностных лиц, широкий круг видных общественных деятелей Нью-Йорка в течение нескольких недель встречался за кулисами, чтобы обсудить возможную отправку Трампом Национальной гвардии или других федеральных агентов в Нью-Йорк", — говорится в материале.
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию
4 ноября, 03:02
Как утверждает издание, губернатор Кэти Хокул, обеспокоенная возможными действиями Трампа в ответ на избрание Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка, создала виртуальный оперативный штаб и провела серию встреч.
"(Наша. — Прим. Ред.) цель — предотвратить, а если мы не можем предотвратить, то, надеюсь, мы можем отсрочить", — пояснила директор службы внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк Джэки Брэй.
Подавление беспорядков, устроенных молодежью в ночь Хэллоуина в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Нацгвардия разогнала участников беспорядков в Вашингтоне
1 ноября, 11:19
Ранее демократический социалист Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах. Президент США Дональд Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.
В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести нацгвардию для наведения порядка с преступностью в Нью-Йорк, а также в Чикаго, Мемфис и Новый Орлеан.
Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Белый дом просит Верховный суд позволить развернуть нацгвардию в Иллинойсе
18 октября, 05:22
 
В миреНью-Йорк (город)СШАЧикагоДональд ТрампЗохран МамданиPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала