Житель Нижнего Новгорода получил условный срок за удар медсестры

В суде установлено, что в апреле подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в собственной квартире, умышленно нанес удар по голове медицинской сестре бригады скорой помощи. Медики прибыли по экстренному вызову для оказания помощи его сожительнице.