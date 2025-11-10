Рейтинг@Mail.ru
Житель Нижнего Новгорода получил условный срок за удар медсестры - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/srok-2054042975.html
Житель Нижнего Новгорода получил условный срок за удар медсестры
Житель Нижнего Новгорода получил условный срок за удар медсестры - РИА Новости, 10.11.2025
Житель Нижнего Новгорода получил условный срок за удар медсестры
Житель Нижнего Новгорода осужден на 2 года условно за то, что ударил сотрудницу скорой помощи, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T21:23:00+03:00
2025-11-10T21:23:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20250218/magnitogorsk-1999978605.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
Житель Нижнего Новгорода получил условный срок за удар медсестры

Житель Нижнего Новгорода получил два года условно за удар медсестры скорой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода осужден на 2 года условно за то, что ударил сотрудницу скорой помощи, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что в апреле подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в собственной квартире, умышленно нанес удар по голове медицинской сестре бригады скорой помощи. Медики прибыли по экстренному вызову для оказания помощи его сожительнице.
"Приокский районный суд признал мужчину виновным по пункту "б" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Магнитогорске пациент ударил фельдшера скорой
18 февраля, 10:01
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала