https://ria.ru/20251110/srok-2054042975.html
Житель Нижнего Новгорода получил условный срок за удар медсестры
Житель Нижнего Новгорода получил условный срок за удар медсестры - РИА Новости, 10.11.2025
Житель Нижнего Новгорода получил условный срок за удар медсестры
Житель Нижнего Новгорода осужден на 2 года условно за то, что ударил сотрудницу скорой помощи, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T21:23:00+03:00
2025-11-10T21:23:00+03:00
2025-11-10T21:23:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20250218/magnitogorsk-1999978605.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
Житель Нижнего Новгорода получил условный срок за удар медсестры
Житель Нижнего Новгорода получил два года условно за удар медсестры скорой