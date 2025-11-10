ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за минувшие сутки улучшили свое тактическое положение и уничтожили до 70 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьяновское, Орехов Запорожской области, Ивановка и Никольское Херсонской области", - следует из сообщения МО.
В Минобороны уточнили, что всего уничтожены до 70 военнослужащих, 8 автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, 3 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада материальных средств.
Накануне Минобороны России сообщало, что прошлые сутки ВСУ в зоне деятельности группировки войск "Днепр" потеряла до 95 боевиков.
