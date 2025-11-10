Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 10.11.2025 (обновлено: 14:26 10.11.2025)
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Пуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за минувшие сутки улучшили свое тактическое положение и уничтожили до 70 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьяновское, Орехов Запорожской области, Ивановка и Никольское Херсонской области", - следует из сообщения МО.
В Минобороны уточнили, что всего уничтожены до 70 военнослужащих, 8 автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, 3 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада материальных средств.
Накануне Минобороны России сообщало, что прошлые сутки ВСУ в зоне деятельности группировки войск "Днепр" потеряла до 95 боевиков.
Специальная военная операция на Украине
 
 
