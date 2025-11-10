https://ria.ru/20251110/spetsoperatsiya-2053862579.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
Подразделения "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожили бронетранспортёр "Дозор-Б" с... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
