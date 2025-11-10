Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 10.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 10.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
Подразделения "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожили бронетранспортёр "Дозор-Б" с... РИА Новости, 10.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожили бронетранспортёр "Дозор-Б" с боевиками ВСУ и склад материальных средств противника, сообщили в Минобороны России.
"В ходе патрулирования зоны ответственности операторами ударных беспилотных летательных аппаратов был обнаружен бронетранспортёр ВСУ с личным составом. Точным попаданием ударного дрона техника была уничтожена. Позже в этом же районе выявлен и поражён склад материальных средств противника", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения "Южной" группировки продолжают выявлять и уничтожать военные объекты ВСУ как на линии соприкосновения, так и в ближнем тылу противника.
В Сумской области уничтожили группу украинских диверсантов
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
