ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожили бронетранспортёр "Дозор-Б" с боевиками ВСУ и склад материальных средств противника, сообщили в Минобороны России.