"Радио Судного дня" передало новое загадочное сообщение

Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала новое необычное сообщение, пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала новое необычное сообщение, пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи"
, который отслеживает ее активность.
"НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817", — прозвучало в эфире радиостанции.
Сообщения радиостанции нередко выходят почти сразу после важных событий.
6 ноября, на следующий день после поручения президента России Владимира Путина по ядерным испытаниям, в эфире прозвучало слово "мозгопрах", а в 14:35 — "подствольный".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".