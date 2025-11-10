"Радио Судного дня" передало новое загадочное сообщение

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала новое необычное сообщение, пишет Telegram-канал Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала новое необычное сообщение, пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи" , который отслеживает ее активность.

"НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817", — прозвучало в эфире радиостанции.

Сообщения радиостанции нередко выходят почти сразу после важных событий.

6 ноября, на следующий день после поручения президента России Владимира Путина по ядерным испытаниям, в эфире прозвучало слово "мозгопрах", а в 14:35 — "подствольный".