Финские истребители начали тренировочные полеты у российской границы

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet начали тренировочные полеты в регионах, расположенных вблизи российской границы, сообщает в понедельник местное издание Iisalmen Sanomat.
Финские истребители F/A-18 Hornet и реактивные самолеты Hawk Карельского, Лапландского крыльев и академии военно-воздушных сил 20 октября начали отработку ночных тренировочных полетов, которые завершатся в декабре.
"Карельское авиакрыло организует летные учения Vilkku 25 на авиабазе "Риссала" с 10 по 13 ноября", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, полеты истребителей F/A-18 Hornet пройдут в областях Северное Саво и Кайнуу. Область Кайнуу гранит с Россией. Частично тренировки пройдут совместно с Лапландским авиакрылом и академией военно-воздушных сил.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в феврале рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
