00:56 10.11.2025 (обновлено: 10:35 10.11.2025)
СМИ: из-за столкновения поездов в Словакии госпитализировали 11 человек
СМИ: из-за столкновения поездов в Словакии госпитализировали 11 человек
Госпитализация потребовалась 11 пассажирам, которые находились в столкнувшихся близ Братиславы поездах, сообщило Словацкое телевидение и радио (STVR).
в мире, братислава
В мире, Братислава
СМИ: из-за столкновения поездов в Словакии госпитализировали 11 человек

STVR: из-за столкновения поездов в Словакии госпитализировали 11 человек

© Фото : The Ministry of Interior of the Slovak RepublicМесто столкновения поездов недалеко от Братиславы
Место столкновения поездов недалеко от Братиславы - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : The Ministry of Interior of the Slovak Republic
Место столкновения поездов недалеко от Братиславы
БРАТИСЛАВА, 10 ноя - РИА Новости. Госпитализация потребовалась 11 пассажирам, которые находились в столкнувшихся близ Братиславы поездах, сообщило Словацкое телевидение и радио (STVR).
Вечером в воскресенье словацкая полиция сообщила, что рядом с Братиславой столкнулись два поезда. Словацкое издание SME информировало, что в результате ЧП пострадали около 30 человек. По данным словацкой полиции, столкновение поездов не было лобовым, также в результате удара не произошло схода поездов с рельсов.
"Погибших при столкновении поездов между Пезинком и Братиславой нет. Об этом на месте аварии сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток. После происшествия в Братиславе были госпитализированы 11 пострадавших, легкие ранения получили десятки человек", - говорится в сообщении Словацкого телевидения и радио (STVR).
Генеральный директор "Железных дорог Словакии" Иван Беднарик сообщил, что один из столкнувшихся близ Братиславы поездов мог проехать на "красный", это, по всей вероятности, и привело к крушению. В поездах находились преимущественно студенты, которые направлялись в Братиславу.
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Фицо проведет внеочередное заседание из-за столкновения поездов
