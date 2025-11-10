СМИ: из-за столкновения поездов в Словакии госпитализировали 11 человек

"Погибших при столкновении поездов между Пезинком и Братиславой нет. Об этом на месте аварии сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток. После происшествия в Братиславе были госпитализированы 11 пострадавших, легкие ранения получили десятки человек", - говорится в сообщении Словацкого телевидения и радио (STVR).