СМИ: из-за столкновения поездов в Словакии госпитализировали 11 человек
Госпитализация потребовалась 11 пассажирам, которые находились в столкнувшихся близ Братиславы поездах, сообщило Словацкое телевидение и радио (STVR). РИА Новости, 10.11.2025
https://ria.ru/20251109/premer-2053840844.html
БРАТИСЛАВА, 10 ноя - РИА Новости.
Госпитализация потребовалась 11 пассажирам, которые находились в столкнувшихся близ Братиславы поездах, сообщило Словацкое телевидение и радио (STVR
).
Вечером в воскресенье словацкая полиция сообщила, что рядом с Братиславой
столкнулись два поезда. Словацкое издание SME информировало, что в результате ЧП пострадали около 30 человек. По данным словацкой полиции, столкновение поездов не было лобовым, также в результате удара не произошло схода поездов с рельсов.
"Погибших при столкновении поездов между Пезинком и Братиславой нет. Об этом на месте аварии сообщил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток. После происшествия в Братиславе были госпитализированы 11 пострадавших, легкие ранения получили десятки человек", - говорится в сообщении Словацкого телевидения и радио (STVR).
Генеральный директор "Железных дорог Словакии" Иван Беднарик сообщил, что один из столкнувшихся близ Братиславы поездов мог проехать на "красный", это, по всей вероятности, и привело к крушению. В поездах находились преимущественно студенты, которые направлялись в Братиславу.