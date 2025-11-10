СК возбудил дело против солдата ВСУ, обстреливавшего Курскую область

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении солдата ВСУ, который блокировал населенный пункт в Курской области с применением стрелкового оружия, а также отражал попытки наступления российских военных, сообщает СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 225-го штурмового батальона вооруженных формирований Украины Николая Чебана, совершившего террористический акт в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как установлено следствием, в мае 2025 года Чебан, вооруженный автоматом АК-74 и шестью гранатами, в составе боевого подразделения незаконно пересек Госграницу РФ в Глушковском районе Курской области. Отмечается. что, прибыв на огневые позиции вблизи хутора Заря, солдат совместно с сослуживцами приступил с применением стрелкового оружия к блокированию указанного населенного пункта и отражению попыток наступления российских военных.

По данным правоохранителей, 9 июня 2025 года военные ВС РФ начали штурм позиции, на которой располагался Чебан, он сдался в плен.

Отмечается, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства совершенных солдатом преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям.