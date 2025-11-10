https://ria.ru/20251110/sk-2054021249.html
СК возбудил дело против солдата ВСУ, обстреливавшего Курскую область
СК возбудил дело против солдата ВСУ, обстреливавшего Курскую область
СК возбудил дело против солдата ВСУ, обстреливавшего Курскую область
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении солдата ВСУ, который блокировал населенный пункт в Курской области с применением стрелкового оружия, а также отражал попытки наступления российских военных, сообщает СК РФ.
"Главным военным следственным управлением СК России
возбуждено уголовное дело в отношении солдата 225-го штурмового батальона вооруженных формирований Украины
Николая Чебана, совершившего террористический акт в Курской области
(пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
ведомства.
Как установлено следствием, в мае 2025 года Чебан, вооруженный автоматом АК-74 и шестью гранатами, в составе боевого подразделения незаконно пересек Госграницу РФ в Глушковском районе
Курской области. Отмечается. что, прибыв на огневые позиции вблизи хутора Заря, солдат совместно с сослуживцами приступил с применением стрелкового оружия к блокированию указанного населенного пункта и отражению попыток наступления российских военных.
По данным правоохранителей, 9 июня 2025 года военные ВС РФ начали штурм позиции, на которой располагался Чебан, он сдался в плен.
Отмечается, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства совершенных солдатом преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям.
"В целях реализации принципа неотвратимости наказания украинских военнослужащих военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий Чебана, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба", - заключили в СК РФ.