СК возбудил дело против солдата ВСУ, обстреливавшего Курскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/sk-2054021249.html
СК возбудил дело против солдата ВСУ, обстреливавшего Курскую область
СК возбудил дело против солдата ВСУ, обстреливавшего Курскую область - РИА Новости, 10.11.2025
СК возбудил дело против солдата ВСУ, обстреливавшего Курскую область
Возбуждено уголовное дело в отношении солдата ВСУ, который блокировал населенный пункт в Курской области с применением стрелкового оружия, а также отражал... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T19:04:00+03:00
2025-11-10T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
https://ria.ru/20251027/rossija-2050854709.html
https://ria.ru/20250910/soldat-2040896392.html
россия
курская область
украина
россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил дело против солдата ВСУ, обстреливавшего Курскую область

СК завел дело на солдата ВСУ, блокировавшего населенный пункт в Курской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении солдата ВСУ, который блокировал населенный пункт в Курской области с применением стрелкового оружия, а также отражал попытки наступления российских военных, сообщает СК РФ.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 225-го штурмового батальона вооруженных формирований Украины Николая Чебана, совершившего террористический акт в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как установлено следствием, в мае 2025 года Чебан, вооруженный автоматом АК-74 и шестью гранатами, в составе боевого подразделения незаконно пересек Госграницу РФ в Глушковском районе Курской области. Отмечается. что, прибыв на огневые позиции вблизи хутора Заря, солдат совместно с сослуживцами приступил с применением стрелкового оружия к блокированию указанного населенного пункта и отражению попыток наступления российских военных.
По данным правоохранителей, 9 июня 2025 года военные ВС РФ начали штурм позиции, на которой располагался Чебан, он сдался в плен.
Отмечается, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства совершенных солдатом преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям.
"В целях реализации принципа неотвратимости наказания украинских военнослужащих военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий Чебана, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба", - заключили в СК РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
