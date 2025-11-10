https://ria.ru/20251110/sk-2053893375.html
СК проверит органы опеки, которые вернут отцу ребенка из приемной семьи
СК проверит органы опеки, которые вернут отцу ребенка из приемной семьи
ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Следственные органы организовали проверку органов опеки в Челябинске, которые передали ребенка из неблагополучной семьи в приемную, при этом его может забрать биологический отец, сообщил СК РФ.
По данным СК
, в эфире федеральной телепрограммы сообщили, что в Челябинске
ребенка, ранее изъятого из неблагополучной семьи и переданного в приёмную, суд постановил вернуть биологическому отцу. В настоящее время это решение суда обжалуется. Вместе с тем, по данным, озвученным в передаче, такая ситуация стала возможной из-за халатности органов опеки, которые своевременно не инициировали лишение отца родительских прав. Это создает риск повторного попадания ребёнка в неблагоприятные условия.
"По озвученным в эфире доводам следственными органами СК России
по Челябинской области
организована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале
.
Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и по озвученным в эфире сведениям, отмечается в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что шестилетнего мальчика из родной семьи забрали несколько лет назад, так как родители им не интересовались и он находился в опасном положении. Позже его забрала к себе приемная семья, но биологический отец потребовал вернуть ребенка и уже добился права забирать его на выходные.