СК проверит органы опеки, которые вернут отцу ребенка из приемной семьи

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Следственные органы организовали проверку органов опеки в Челябинске, которые передали ребенка из неблагополучной семьи в приемную, при этом его может забрать биологический отец, сообщил СК РФ.

Местные СМИ сообщают, что шестилетнего мальчика из родной семьи забрали несколько лет назад, так как родители им не интересовались и он находился в опасном положении. Позже его забрала к себе приемная семья, но биологический отец потребовал вернуть ребенка и уже добился права забирать его на выходные.