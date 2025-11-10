В Москве запустили систему помощи для спасения мам и малышей

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Система для помощи будущим мамам на всех этапах беременности и новорожденным детям, включая критические ситуации, создана в Москве, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Наша задача - обеспечить высокое качество медицинской диагностики и помощи, чтобы беременность каждой будущей мамы была безопасной и комфортной. Поэтому мы создали систему, которая сопровождает пациентку на всех этапах - от первого визита в женскую консультацию или Центр женского здоровья до рождения ребенка. Сегодня заботиться о москвичках помогают цифровые сервисы ЕМИАС. Например, запущенный нами "Регистр беременных" автоматически собирает ключевую информацию о пациентах и отображает возможные риски развития патологий во время беременности. Их рассчитывают алгоритмы системы, учитывая возраст, анамнез, результаты анализов", - рассказала Ракова.
Он отметила, что для экстренных случаев в Москве работает Городской акушерский дистанционный консультативный центр (АДКЦ). Когда в роддоме, женской консультации или Центре женского здоровья специалисты встречаются с опасным осложнением во время беременности, то врачи незамедлительно связываются с АДКЦ. Дежурный координатор в режиме реального времени собирает данные о пациентке и оперативно организует ее маршрутизацию в профильное учреждение.
"Для любой сложной ситуации в учреждении отработан механизм быстрого реагирования. Только за 2024 год центр помог спасти жизни около 650 новорожденных детей и их матерей, а за 10 месяцев 2025 года - почти тысячу. Также специалисты центра при необходимости собирают консилиумы с участием специалистов разных профилей. С начала года их состоялось более 100, что позволило в каждом отдельном случае выработать наиболее эффективную тактику лечения", - подчеркнула Ракова.
