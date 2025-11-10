В Москве запустили систему помощи для спасения мам и малышей

"Для любой сложной ситуации в учреждении отработан механизм быстрого реагирования. Только за 2024 год центр помог спасти жизни около 650 новорожденных детей и их матерей, а за 10 месяцев 2025 года - почти тысячу. Также специалисты центра при необходимости собирают консилиумы с участием специалистов разных профилей. С начала года их состоялось более 100, что позволило в каждом отдельном случае выработать наиболее эффективную тактику лечения", - подчеркнула Ракова.