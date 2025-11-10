Рейтинг@Mail.ru
Смольянинов* получил новый штраф за неоплату в срок предыдущего - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 10.11.2025 (обновлено: 06:11 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/shtraf-2053859945.html
Смольянинов* получил новый штраф за неоплату в срок предыдущего
Смольянинов* получил новый штраф за неоплату в срок предыдущего - РИА Новости, 10.11.2025
Смольянинов* получил новый штраф за неоплату в срок предыдущего
Суд в Москве снова оштрафовал в двукратном размере актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом) за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T06:00:00+03:00
2025-11-10T06:11:00+03:00
россия
москва
артур смольянинов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юкос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871082180_0:533:2048:1685_1920x0_80_0_0_1862d0b43abd7fbd079082d1680659f5.jpg
https://ria.ru/20251109/inoagent-2053740780.html
https://ria.ru/20251108/shtraf-2053593169.html
https://ria.ru/20251106/sud-2053093797.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871082180_0:349:2048:1885_1920x0_80_0_0_3b03c4c22b8aad6d935059198a703894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, артур смольянинов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юкос
Россия, Москва, Артур Смольянинов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЮКОС
Смольянинов* получил новый штраф за неоплату в срок предыдущего

Суд назначил Смольянинову новый штраф за неоплату в срок предыдущего

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд в Москве снова оштрафовал в двукратном размере актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом) за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Пятого ноября 2025 года вынесено постановление о назначении административного наказания", - следует из данных.
Евгения Чирикова* - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве
Вчера, 06:05
Сумма штрафа как и суть нарушения не сообщаются.
Два аналогичных административных дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) суд рассмотрит 10 и 21 ноября.
Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в этом году Смольянинова* дважды оштрафовали в России за неоплату автомобильных штрафов.
В них указано, что в начале февраля 2025 года Смольянинова* оштрафовали на 3 тысячи рублей за неоплату парковки и проезда по платной дороге. В том же месяце, как следует из материалов, актера оштрафовали на 5 тысяч рублей за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке в Москве.
Екатерина Барабаш* - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Кинокритику Барабаш* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
8 ноября, 04:38
Штрафы не были уплачены в установленные сроки, на Смольянинова* составили два протокола по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания, подчеркивается в материалах. Судебный участок мирового судьи района Коньково в Москве дважды привлек Смольянинова* к ответственности, назначив ему наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, указано в них.
Таким образом, Смольянинова* оштрафовали на 6 и 10 тысяч рублей соответственно, сообщается в материалах. При этом в них не уточняется, о каком транспортном средстве идет речь или под чьим управлением был автомобиль в моменты совершения правонарушений.
Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов. Его уже не раз штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.
Ранее ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского** (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"*** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Смольянинов* является фигурантом этого дела.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
*** Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест
6 ноября, 02:34
 
РоссияМоскваАртур СмольяниновФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЮКОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала