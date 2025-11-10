Сенатор направит запрос в Минцифры из-за возможного ограничения связи

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков во вторник намерен направить запрос главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву в связи с возможным ограничением мобильной связи на приграничных территориях.
Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступен. Восстановить доступ к мобильному интернету и смс после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявило Минцифры.
"Обсудил эту ситуацию с Минцифры.. охлаждение будет касаться только интернета, звонки и смс будут продолжать работать. Что касается интернета, то элементарное подтверждение, что интернетом пользуется человек, сразу снимет блокировку", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Шендерюк-Жидков при этом отметил, что в любом случае планирует "завтра с утра направить официальный запрос на министра, чтобы это не создавало проблем для жителей приграничных территорий".
Он напомнил, что в понедельник появилась информация о том, что из-за ситуации с блокировкой сим-карты для выезжающих за рубеж "ряд проживающих в приграничных территориях калининградцев столкнуться со сложностями".