Сенатор направит запрос в Минцифры из-за возможного ограничения связи

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков во вторник намерен направить запрос главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву в связи с возможным ограничением мобильной связи на приграничных территориях.

Он напомнил, что в понедельник появилась информация о том, что из-за ситуации с блокировкой сим-карты для выезжающих за рубеж "ряд проживающих в приграничных территориях калининградцев столкнуться со сложностями".