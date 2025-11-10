Рейтинг@Mail.ru
В России планируют вводить технологический сбор поэтапно
15:32 10.11.2025
В России планируют вводить технологический сбор поэтапно
Технологический сбор в России планируется вводить поэтапно, для адаптации бизнеса и отладки механизма со стороны государства
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России планируют вводить технологический сбор поэтапно

Минпромторг планирует поэтапно вводить технологический сбор в России

Материнская плата на производстве электронных компонентов
Материнская плата на производстве электронных компонентов
© РИА Новости / Павел Лисицын
Материнская плата на производстве электронных компонентов. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Технологический сбор в России планируется вводить поэтапно, для адаптации бизнеса и отладки механизма со стороны государства, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
"Введение сбора будет происходить поэтапно, что позволит бизнесу адаптироваться, а государству - отладить механизм", — сказали в министерстве о введении технологического сбора в стране.
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора
31 октября, 09:04
 
Экономика Россия Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
