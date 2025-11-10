Рейтинг@Mail.ru
Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты - РИА Новости, 10.11.2025
10:00 10.11.2025
Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты
билайн
вымпелком
технологии
бизнес
россия
интернет
билайн, вымпелком, технологии, бизнес, россия, интернет
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Бизнес, Россия, Интернет

© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Билайн начал блокировать переходы клиентов на опасные сайты в мобильной сети и сети широкополосного доступа, это защитит пользователей от фишинговых атак, сообщает пресс-служба оператора.
Список вредоносных ресурсов пополняется каждый день, блокировка происходит сразу. В месяц таким образом обезвреживается около 30 тысяч сайтов — в основном это подделки страниц маркетплейсов, популярных банков и государственных органов.
Реестр формируется на базе данных о фишинговых ресурсах, поступающих из Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, ФГБУ "НИИ "Интеграл", Банка России. Билайн планирует расширять количество источников и повышать надежность защиты в своей сети.
"Антифишинг" работает по умолчанию для всех клиентов оператора — им не нужно ничего дополнительно подключать или активировать.
"Средства антифрода сейчас активно развиваются, злоумышленникам становится сложнее пробиваться сквозь технологические преграды. Поэтому они всё чаще делают ставку на человеческий фактор и пытаются добиваться своего с помощью обмана и манипуляции — через фишинговые сайты, которые маскируются под доверенные ресурсы, но на самом деле крадут данные. Согласно статистике “Лаборатории Касперского”, в 2024 году количество фишинговых атак выросло на четверть год к году", – отметил директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна Илья Нестор.
Он подчеркнул, что “Антифишинг” работает в сети Билайн с августа этого года.
"В планах Билайна — налаживать партнерство с ведущими экспертами по поиску фишинга и совершенствовать защиту", – сказал Нестор.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTTrdSo7V
БилайнВымпелКомТехнологииБизнесРоссияИнтернет
 
 
