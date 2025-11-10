Умер один из основателей метал-группы Savage Крис Брэдли

ЛОНДОН, 10 ноя – РИА Новости. Один из основателей хэви-метал-группы Savage Крис Брэдли скончался после продолжительной болезни, сообщили представители группы.
"Savage с грустью сообщает, что солист и басист Крис Брэдли скончался после долгой борьбы с болезнью", - говорится в публикации в соцсетях группы.
На сайте группы говорится, что Savage была создана подростками Крисом Брэдли и Энди Доусоном, когда им было 18 и 15 лет соответственно. Они начинали с каверов на классиков хард-рока, но потом начали писать оригинальные песни. В 1981 году их композиции Let It Loose и Dirty Money, привлекли внимание и слушателей, и музыкантов, включая членов группы Metallica. В 1983 году Savage выпустили дебютный альбом Loose N Lethal, ставший бестселлером в США и получивший восторженные отзывы. Группа активно гастролировала, выступала на одной сцене с Metallica и Venom, а второй альбом Hyperactive (1985) был высоко оценен прессой. Нехватка поддержки со стороны лейбла и менеджмента привела к распаду Savage в 1986 году. В 1995 году группа вновь объединилась и выпустила альбом Holy Wars, затем последовали Babylon, Xtreme Machine и Sons of Malice.
