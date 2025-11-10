Рейтинг@Mail.ru
Умер один из основателей метал-группы Savage Крис Брэдли - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:49 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/savage-2053937015.html
Умер один из основателей метал-группы Savage Крис Брэдли
Умер один из основателей метал-группы Savage Крис Брэдли - РИА Новости, 10.11.2025
Умер один из основателей метал-группы Savage Крис Брэдли
Один из основателей хэви-метал-группы Savage Крис Брэдли скончался после продолжительной болезни, сообщили представители группы. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:49:00+03:00
2025-11-10T13:49:00+03:00
культура
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053935858_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_66f58b4ad784a66dd188978965c02916.jpg
https://ria.ru/20251108/britaniya-2053714447.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053935858_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_878323f283b6d672c82a57de52040cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
Культура, В мире, США
Умер один из основателей метал-группы Savage Крис Брэдли

Умер один из основателей хэви-метал-группы Savage Крис Брэдли

© Getty Images / Metal HammerОдин из основателей группы Savage Крис Брэдли
Один из основателей группы Savage Крис Брэдли - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Getty Images / Metal Hammer
Один из основателей группы Savage Крис Брэдли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 10 ноя – РИА Новости. Один из основателей хэви-метал-группы Savage Крис Брэдли скончался после продолжительной болезни, сообщили представители группы.
"Savage с грустью сообщает, что солист и басист Крис Брэдли скончался после долгой борьбы с болезнью", - говорится в публикации в соцсетях группы.
На сайте группы говорится, что Savage была создана подростками Крисом Брэдли и Энди Доусоном, когда им было 18 и 15 лет соответственно. Они начинали с каверов на классиков хард-рока, но потом начали писать оригинальные песни. В 1981 году их композиции Let It Loose и Dirty Money, привлекли внимание и слушателей, и музыкантов, включая членов группы Metallica. В 1983 году Savage выпустили дебютный альбом Loose N Lethal, ставший бестселлером в США и получивший восторженные отзывы. Группа активно гастролировала, выступала на одной сцене с Metallica и Venom, а второй альбом Hyperactive (1985) был высоко оценен прессой. Нехватка поддержки со стороны лейбла и менеджмента привела к распаду Savage в 1986 году. В 1995 году группа вновь объединилась и выпустила альбом Holy Wars, затем последовали Babylon, Xtreme Machine и Sons of Malice.
Квентин Уилсон - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон
8 ноября, 20:45
 
КультураВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала