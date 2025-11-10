Умер один из основателей метал-группы Savage Крис Брэдли

ЛОНДОН, 10 ноя – РИА Новости. Один из основателей хэви-метал-группы Savage Крис Брэдли скончался после продолжительной болезни, сообщили представители группы.

"Savage с грустью сообщает, что солист и басист Крис Брэдли скончался после долгой борьбы с болезнью", - говорится в публикации в соцсетях группы.