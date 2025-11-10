https://ria.ru/20251110/sarkozi-2053991823.html
Машина Саркози выехала с территории тюрьмы после решения о его освобождении
Машина Саркози выехала с территории тюрьмы после решения о его освобождении - РИА Новости, 10.11.2025
Машина Саркози выехала с территории тюрьмы после решения о его освобождении
Машина бывшего президента Франции Николя Саркози выехала с территории парижской тюрьмы Санте, где он содержался, после решения апелляционного суда освободить... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:14:00+03:00
2025-11-10T17:14:00+03:00
2025-11-10T17:20:00+03:00
в мире
франция
николя саркози
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053993745_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e73b391426711a74a5e44705a6b519b5.jpg
https://ria.ru/20250926/frantsiya-2044482712.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053993745_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d1c0d9410f9013348dc99585bea10f6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, николя саркози
В мире, Франция, Николя Саркози
Машина Саркози выехала с территории тюрьмы после решения о его освобождении
Машина Саркози выехала с территории тюрьмы Санте после решения об освобождении