17:14 10.11.2025 (обновлено: 17:20 10.11.2025)
Машина Саркози выехала с территории тюрьмы после решения о его освобождении
Машина Саркози выехала с территории тюрьмы после решения о его освобождении
© AP Photo / Emma Da SilvaАвтомобиль, в котором предположительно находится бывший президент Франции Николя Саркози, покидает тюрьму Санте
Автомобиль, в котором предположительно находится бывший президент Франции Николя Саркози, покидает тюрьму Санте
ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Машина бывшего президента Франции Николя Саркози выехала с территории парижской тюрьмы Санте, где он содержался, после решения апелляционного суда освободить его под судебный контроль, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.
"Николя Саркози покинул тюрьму Санте. Он направляется к себе домой", - говорится сообщении канала.
26 сентября, 08:00
Утилизация Саркози: глубинное государство уничтожило экс-президента Франции
26 сентября, 08:00
 
