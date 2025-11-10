Саркози назвал жизнь в тюрьме кошмаром

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози назвал жизнь в тюрьме очень тяжелой и изнурительной.

« "Я хочу отдать должное сотрудникам тюрьмы, которые проявили исключительную человечность и сделали этот кошмар — потому что это кошмар — терпимым", — сказал он во время выступления в суде по видеосвязи, его слова приводит AFP

В понедельник Апелляционный суд Парижа рассмотрит ходатайство об освобождении Саркози. В случае его удовлетворения тюремное заключение могут заменить на освобождение под залог, ношение электронного браслета или нахождение дома под строгим надзором судебных органов.

По словам экс-президента, он никогда не мог представить, что в 70 лет окажется за решеткой. Бывший политик вновь заявил о своей невиновности и сказал, что не собирается признаваться в том, чего не совершал.

Издание Le Point ранее писало, что Саркози питается только йогуртами, опасаясь есть тюремную еду.

Парижский суд 25 сентября приговорил экс-президента к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании.

Расследование дела началось в 2012 году, после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-го — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.