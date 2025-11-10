Саркози будет присутствовать на слушании в суде по видеосвязи, сообщают СМИ

Саркози 21 октября поместили в парижскую тюрьму Санте, где он отбывает пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Это первый случай в истории Пятой французской республики, когда бывший глава государства был заключен в тюрьму. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил.