Саркози будет присутствовать на слушании в суде по видеосвязи, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.11.2025
11:20 10.11.2025
Саркози будет присутствовать на слушании в суде по видеосвязи, сообщают СМИ
Бывший президент Франции Николя Саркози будет по видеосвязи присутствовать на слушании в апелляционном суде Парижа, который в понедельник рассмотрит ходатайство РИА Новости, 10.11.2025
в мире
франция
париж
ливия
николя саркози
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
РИА Новости
в мире, франция, париж, ливия, николя саркози
В мире, Франция, Париж, Ливия, Николя Саркози
© AP Photo / Thibault CamusЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози будет по видеосвязи присутствовать на слушании в апелляционном суде Парижа, который в понедельник рассмотрит ходатайство о его освобождении из тюрьмы, сообщает телеканал BFMTV.
"Заключенные не выходят из тюрьмы при рассмотрении ходатайств об освобождении. Таким образом, Николя Саркози не будет лично присутствовать (в суде - ред.) на острове Сите. Он будет заслушан по видеосвязи вместе со своим адвокатом Жаном-Мишелем Дарруа. Его другой адвокат Кристоф Энгрен будет присутствовать в суде для выступления в защиту", - передает телеканал.
Саркози 21 октября поместили в парижскую тюрьму Санте, где он отбывает пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Это первый случай в истории Пятой французской республики, когда бывший глава государства был заключен в тюрьму. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после того, как издание Mediapart опубликовало документы о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Саркози отказывается есть тюремную еду, сообщили СМИ
6 ноября, 14:45
 
В миреФранцияПарижЛивияНиколя Саркози
 
 
