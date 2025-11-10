Эксперт рассказал о причине переноса даты Саммита Америк

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Проведение Саммита Америк было перенесено на 2026 год, чтобы избежать обсуждения невыгодных для США вопросов, заявил РИА Новости доцент департамента международных отношений колумбийского Университета Хавериана Эдуардо Велоса.
В начале ноября МИД Доминиканской Республики сообщил, что по согласованию с США и рядом других стран было принято решение о переносе Саммита Америк на 2026 год. Правительство Доминиканы объявило в начале октября о своем решении не приглашать на него Кубу, Никарагуа и Венесуэлу, после чего от участия отказались Мексика и Колумбия.
"На фоне отсутствия (на саммите – ред.) Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, отказа от участия (президента Колумбии Густаво – ред.) Петро и Мексики США осознали, что момент для проведения мероприятия не подходящий, в том числе, потому что могут выйти на повестку дня темы, которые обсуждать, по их мнению, на таких площадках не следует", - считает собеседник агентства.
Эксперт также полагает, что сегодня американский регион "полностью расколот" на лидеров, ориентирующихся на президента США Дональда Трампа, его оппонентов и тех, кто стремится занять нейтральную позицию в целях реализации собственных, локальных интересов. В этой связи Вашингтону проще решать вопросы на двусторонней основе или во взаимодействии с небольшими группами стран, чем на многосторонних площадках, таких как Саммит Америк. Таким образом, считает Велоса, решение отложить проведение этого форума было принято, чтобы дождаться смены политической обстановки в регионе.
Саммит Америк был запланирован на 4-5 декабря в Пунта-Кане, известном туристическом центре Доминиканской Республики. Согласно госдепартаменту США, впервые он был проведен в 1994 году в Майами по инициативе президента этой страны Билла Клинтона с целью содействия экономическому развитию на всем американском континенте на основе "общих демократических ценностей".
