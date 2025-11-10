Эксперт рассказал о причине переноса даты Саммита Америк

"На фоне отсутствия (на саммите – ред.) Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, отказа от участия (президента Колумбии Густаво – ред.) Петро и Мексики США осознали, что момент для проведения мероприятия не подходящий, в том числе, потому что могут выйти на повестку дня темы, которые обсуждать, по их мнению, на таких площадках не следует", - считает собеседник агентства.