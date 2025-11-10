https://ria.ru/20251110/sahalin-2053871246.html
На Сахалине суд приговорил уклониста к девяти годам колонии
На Сахалине суд приговорил уклониста к девяти годам колонии - РИА Новости, 10.11.2025
На Сахалине суд приговорил уклониста к девяти годам колонии
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к девяти годам колонии за уклонение от службы, сообщает пресс-служба инстанции. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T08:41:00+03:00
2025-11-10T08:41:00+03:00
2025-11-10T08:41:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/00/1551780064_0:167:2994:1851_1920x0_80_0_0_906d060ec3d55aa63fd4eec1a371b2e3.jpg
https://ria.ru/20251027/gd--2050855152.html
южно-сахалинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/00/1551780064_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_ea00fcaa537157a2cffcadaf83f88f43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-сахалинск, россия
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия
На Сахалине суд приговорил уклониста к девяти годам колонии
На Сахалине военнослужащий получил 9 лет колонии за уклонение от службы
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к девяти годам колонии за уклонение от службы, сообщает пресс-служба инстанции.
В судебном заседании установлено, что 6 июня мужчина, желая избежать отправки в район ведения боевых действий, без уважительных причин не явился в срок на службу в воинскую часть. Сотрудники военной комендатуры задержали его 5 сентября в Южно-Сахалинске
.
"За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ
(Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу) К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет", - говорится в сообщении.
Однако окончательный срок лишения свободы уклонисту составил девять лет с учетом неотбытой части наказания по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 января. Отбывать наказание военнослужащий будет в исправительной колонии общего режима, его также лишили воинского звания и медали "За храбрость" II степени.
Как отмечает пресс-служба, военнослужащего взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.