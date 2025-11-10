На Сахалине суд приговорил уклониста к девяти годам колонии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к девяти годам колонии за уклонение от службы, сообщает пресс-служба инстанции.

В судебном заседании установлено, что 6 июня мужчина, желая избежать отправки в район ведения боевых действий, без уважительных причин не явился в срок на службу в воинскую часть. Сотрудники военной комендатуры задержали его 5 сентября в Южно-Сахалинске

"За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу) К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет", - говорится в сообщении.

Однако окончательный срок лишения свободы уклонисту составил девять лет с учетом неотбытой части наказания по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 января. Отбывать наказание военнослужащий будет в исправительной колонии общего режима, его также лишили воинского звания и медали "За храбрость" II степени.