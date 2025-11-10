СМИ: посетителей рыбного рынка в Хургаде удивила "рыба-крокодил"

КАИР, 10 ноя — РИА Новости. Рыба больших размеров с чертами крокодила вызвала удивление у посетителей рыбного рынка в египетском курортном городе Хургада, сообщила газета Al Masry Al Youm.
"Рыба со странными видом и головой вызвала споры и удивление среди посетителей рыбного рынка в городе Хургаде в воскресенье утром. Посетители были удивлены огромной рыбой с незнакомыми чертами – широкой головой, сплюснутой формой туловища и клыками как у крокодила", — говорится в сообщении газеты.
По словам одного из рыбаков, эта рыба была поймана на глубине около 40 метров. Он отметил, что этот вид довольно редко встречается на рынках и обитает на дне моря, где зарывается в песок для охоты на более мелкую фауну.
"Эта рыба – известный вид в Красном и Средиземном морях. Она не является ядовитой и не представляет опасности для человека. Ее называют рыбой-крокодилом из-за большого сходства с ним", — заявил изданию ихтиолог из Института океанографии в Хургаде Ашраф Садик.
Он подчеркнул, что этот вид рыб играет важную роль в поддержании экологического баланса на морском дне.
