Греф рассказал Путину, как удобно платить телефоном

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, как удобно платить телефоном, например, пользуясь технологиями платежа лицом или платежа с использованием Bluetooth.

Греф рассказал ему о двух технологиях, которых в мире пока нет.

"Мы сделали маленький терминал, довели его в стоимость до 55 долларов, и благодаря этому платеж стал доступным", – рассказал Греф о технологии оплаты лицом. Обычно для распознавания лица нужна 3D-камера, она очень дорогая, объяснил он.