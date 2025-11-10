https://ria.ru/20251110/rossiya-2053948099.html
Греф рассказал Путину, как удобно платить телефоном
Греф рассказал Путину, как удобно платить телефоном - РИА Новости, 10.11.2025
Греф рассказал Путину, как удобно платить телефоном
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, как удобно платить телефоном, например, пользуясь технологиями платежа
технологии
россия
герман греф
владимир путин
сбербанк россии
россия
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, как удобно платить телефоном, например, пользуясь технологиями платежа лицом или платежа с использованием Bluetooth.
"Огромное количество людей", по словам Грефа
, стали использовать для оплаты телефоны, что "очень удобно и быстро, одна секунда".
"Для этого приходится развивать собственные технологии", – указал в свою очередь Путин
.
Греф рассказал ему о двух технологиях, которых в мире пока нет.
Первая – платеж лицом. Как уточнил Греф, в России
1,3 миллиона терминалов с возможностью такой оплаты.
Вторую "назвали "Вжух", потому что она очень быстрая" - это технология, благодаря которой платеж осуществляется с Bluetooth, отметил глава Сбербанка
.
"Мы сделали маленький терминал, довели его в стоимость до 55 долларов, и благодаря этому платеж стал доступным", – рассказал Греф о технологии оплаты лицом. Обычно для распознавания лица нужна 3D-камера, она очень дорогая, объяснил он.
"1,3 миллиона терминалов – это огромные деньги, эти платежи становятся нерентабельные. Мы сделали очень дешевый терминал, и в течение двух с половиной лет раскатываем по стране. От Камчатки
до Калининграда
везде можно платить лицом. Сейчас в автобусах, метро – везде все эти платежи пройдут", – сказал Греф.