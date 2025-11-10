Россия пока не приняла решения о начале ядерных испытаний, заявил Ульянов

ВЕНА, 10 ноя - РИА Новости. Российская сторона пока не приняла решения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Планов отойти от этих обязательств у Москвы нет. Вместе с тем в 2023 году российский лидер объявил, что если США либо другие государства - участники договора проведут испытания, то и Москва тоже должна будет предпринять адекватные ответные действия. В этой связи Путин поручил МИД РФ, Минобороны РФ, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совбеза РФ и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
"Работа по сбору и анализу информации уже началась. Рассчитываем, что нынешняя сессия подготовительной комиссии даст дополнительную "пищу для размышлений" на сей счет. Хотел бы также во избежание ошибочных интерпретаций подчеркнуть, что решение о возможном начале работ по подготовке испытаний пока не принято", - заявил Ульянов, выступая на 65-й сессии подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в понедельник. Текст выступления опубликован в официальном Telegram-канале постпреда РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.