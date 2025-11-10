Рейтинг@Mail.ru
Сеть McDonald's зарегистрировала в России два товарных знака - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/rossija-2053937785.html
Сеть McDonald's зарегистрировала в России два товарных знака
Сеть McDonald's зарегистрировала в России два товарных знака - РИА Новости, 10.11.2025
Сеть McDonald's зарегистрировала в России два товарных знака
Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's смогла зарегистрировать в РФ товарные знаки "Биг Тейсти" и "МакДоставка", выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:58:00+03:00
2025-11-10T13:58:00+03:00
россия
калифорния
сша
mcdonald's corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979511777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8a508fa03625621f9af2c76389130eb.jpg
https://ria.ru/20251105/starbucks-2052934382.html
https://ria.ru/20251107/google-2053332682.html
россия
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979511777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_636585b26f0d6a6ccd1e49008c0f942c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калифорния, сша, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Калифорния, США, McDonald's Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Сеть McDonald's зарегистрировала в России два товарных знака

McDonald's зарегистрировала товарные знаки "Биг Тейсти" и "МакДоставка"

© AP Photo / Jenny KaneВывеска ресторана McDonald's
Вывеска ресторана McDonald's - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Jenny Kane
Вывеска ресторана McDonald's. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's смогла зарегистрировать в РФ товарные знаки "Биг Тейсти" и "МакДоставка", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года, а в 2025 году Роспатент принял решение зарегистрировать товарные знаки "Биг Тейсти" и "МакДоставка". В качестве заявителя указана американская компания "Макдоналдс Корпорейшн".
Вывеска на кафе Starbucks - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак
5 ноября, 12:06
Товарный знак "Биг Тейсти" может использоваться в России для продажи бургеров с говядиной. В свою очередь, товарный знак "МакДоставка" может использоваться для предоставления услуг доставки продукции американской сети фастфуда.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". По состоянию на 30 июня 2025 года сеть насчитывает более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям сделки, продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно. Первый ресторан под новым брендом "Вкусно - и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Google зарегистрировал в России товарный знак ИИ-сервиса
7 ноября, 05:32
 
РоссияКалифорнияСШАMcDonald's CorporationФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала