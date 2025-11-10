Сеть McDonald's зарегистрировала в России два товарных знака

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's смогла зарегистрировать в РФ товарные знаки "Биг Тейсти" и "МакДоставка", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года, а в 2025 году Роспатент принял решение зарегистрировать товарные знаки "Биг Тейсти" и "МакДоставка". В качестве заявителя указана американская компания "Макдоналдс Корпорейшн".
Товарный знак "Биг Тейсти" может использоваться в России для продажи бургеров с говядиной. В свою очередь, товарный знак "МакДоставка" может использоваться для предоставления услуг доставки продукции американской сети фастфуда.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". По состоянию на 30 июня 2025 года сеть насчитывает более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям сделки, продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно. Первый ресторан под новым брендом "Вкусно - и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.
