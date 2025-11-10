Рейтинг@Mail.ru
В "Роскосмосе" испытали устройство для зажигания в ракетном двигателе
14:12 10.11.2025
В "Роскосмосе" испытали устройство для зажигания в ракетном двигателе
В "Роскосмосе" испытали устройство для зажигания в ракетном двигателе
В "Роскосмосе" испытали устройство для зажигания в ракетном двигателе

Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса"
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Конструкторское бюро химавтоматики испытало устройство, которое будет использоваться для зажигания в перспективном кислородно-метановом двигателе РД-0177М, сообщил "Роскосмос".
"Предприятие "Роскосмоса" продолжает создание кислородно-метанового ракетного двигателя РД-0177М. В Конструкторском бюро химавтоматики (входит в НПО Энергомаш "Роскосмоса") прошла первая огневая отработка электроплазменного запального устройства", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Уточняется, что с помощью этого устройства происходит воспламенение компонентов топлива в газогенераторе двигателя.
Испытание подтвердило правильность инженерно‑конструкторских решений, подчеркнули в госкорпорации. Теперь запальник передадут для сборки первого экземпляра двигателя РД-0177М. До конца года запланированы огневые испытания ещё трёх запальных устройств, рассказали в "Роскосмосе".
Двигатель РД-0177М, как сообщалось ранее, предназначен для перспективной многоразовой ракеты "Амур-СПГ".
"Роскосмос" испытает новую ракетную технологию
"Роскосмос" испытает новую ракетную технологию
28 июля, 04:05
 
