В "Роскосмосе" испытали устройство для зажигания в ракетном двигателе

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Конструкторское бюро химавтоматики испытало устройство, которое будет использоваться для зажигания в перспективном кислородно-метановом двигателе РД-0177М, сообщил "Роскосмос".

Уточняется, что с помощью этого устройства происходит воспламенение компонентов топлива в газогенераторе двигателя.

Испытание подтвердило правильность инженерно‑конструкторских решений, подчеркнули в госкорпорации. Теперь запальник передадут для сборки первого экземпляра двигателя РД-0177М. До конца года запланированы огневые испытания ещё трёх запальных устройств, рассказали в "Роскосмосе".