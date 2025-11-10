https://ria.ru/20251110/roskosmos-2053941857.html
В "Роскосмосе" испытали устройство для зажигания в ракетном двигателе
Конструкторское бюро химавтоматики испытало устройство, которое будет использоваться для зажигания в перспективном кислородно-метановом двигателе РД-0177М,... РИА Новости, 10.11.2025
наука
роскосмос
конструкторское бюро химавтоматики
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Конструкторское бюро химавтоматики испытало устройство, которое будет использоваться для зажигания в перспективном кислородно-метановом двигателе РД-0177М, сообщил "Роскосмос".
"Предприятие "Роскосмоса
" продолжает создание кислородно-метанового ракетного двигателя РД-0177М. В Конструкторском бюро химавтоматики
(входит в НПО Энергомаш "Роскосмоса") прошла первая огневая отработка электроплазменного запального устройства", - говорится
в Telegram-канале госкорпорации.
Уточняется, что с помощью этого устройства происходит воспламенение компонентов топлива в газогенераторе двигателя.
Испытание подтвердило правильность инженерно‑конструкторских решений, подчеркнули в госкорпорации. Теперь запальник передадут для сборки первого экземпляра двигателя РД-0177М. До конца года запланированы огневые испытания ещё трёх запальных устройств, рассказали в "Роскосмосе".
Двигатель РД-0177М, как сообщалось ранее, предназначен для перспективной многоразовой ракеты "Амур-СПГ".